Drie voetgangers aangereden in Laken door bestuurder onder invloed van drugs

06 april 2018

18u45

Bron: Belga

Een bestuurder heeft vanavond rond 17 uur aan het Bockstaelplein in Laken drie voetgangers aangereden, nadat hij de macht over het stuur verloor. De voetgangers werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar geen van hen zou in levensgevaar zijn. "De bestuurder legde nadien een positieve speekseltest af", meldt het Brusselse parket in een persbericht.