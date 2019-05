Drie Vlamingen extra in federaal parlement, dankzij Franstalige partijen TT

27 mei 2019

14u10 0 In totaal zijn er bij de federale verkiezingen gisteren drie Vlamingen extra in de federale Kamer verkozen. Tot nu toe lag de verhouding vast op 87-63, maar daar komt nu verandering in. Met dank aan de Franstalige partijen overigens.

Sinds de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde geraakten er geen Vlamingen op eigen kracht meer verkozen in de kieskring Brussel. Ook gisteren kon geen enkele Vlaamse partij op zichzelf genoeg stemmen halen voor een zetel. Wie wel naar de Kamer mag, is Groen-politica Tinne Van der Straeten. Zij stond derde op de gezamenlijke lijst met Ecolo die de grootste werd in de federale Brusselse kieskring en is een van de vier verkozenen van de partij.

Ook voormalig vakbondsvrouw Maria Vindevoghel (ex-Sabena) kan naar de Kamer. Zij was lijsttrekker voor de tweetalige lijst PTB*PVDA, die in Brussel twee verkozenen haalde. In Luik tot slot werd de Limburger Gaby Colebunders vanop de derde plaats verkozen, ook op de PTB-lijst.

Dat er drie extra Vlamingen naar de Kamer trekken, wil overigens nog niet zeggen dat de officiële verhoudingen van taalgroepen wijzigt. Colebunders zal sowieso al deel uitmaken van de Franse taalgroep, aangezien hij in Luik opkwam. Voor Van der Straeten en Vindevoghel hangt het ervan af in welk taal ze de eed afleggen. Van der Straeten zal dat allicht in het Nederlands doen, Vindevoghel zei gisterenavond dat nog niet te weten. “Ik wil de megafoon van de gewone mensen zijn. Wat gezegd wordt is belangrijker dan in welke taal”, verklaarde ze op Bruzz. “Ik ben in de eerste plaats Brusselaar.”

Legt Vindevoghel de eed af in het Nederlands, wijzigt de verhouding in de Kamer dus van 87-63 naar 89-61. De indeling in taalgroepen speelt een rol bij wetten die met een bijzondere meerderheid moeten goedgekeurd worden, bijvoorbeeld communautaire wetten. Dan is er in elke taalgroep een meerderheid en een totale tweederdemeerderheid nodig.