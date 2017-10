Drie vierde zwangere werkende vrouwen gediscrimineerd op de werkvloer SVM

14u27

Bron: Belga 0 Rv Drie op de vier zwangere, werkende vrouwen worden geconfronteerd met minstens één vorm van discriminatie. Dat blijkt uit een studie die het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op 16 november voorstelt aan de bedrijfswereld. Het instituut lanceert vandaag de campagne 'Mama blijft aan boord' om vrouwen bewust te maken van hun rechten op de werkvloer.

"We zijn dolblij met de geboorte van Emma. Op het werk zijn ze dat niet", is de slogan die de posters en sensibiliseringsfolders van de campagne siert. Nog te vaak wordt een zwangerschap als slecht nieuws gezien op het werk, blijkt uit de studie. Van de zwangere werknemers werd al 22 procent het slachtoffer van directe discriminatie (zoals het weggepest of ontslagen worden). 69 procent kreeg al te maken met indirecte discriminatie, zoals het mislopen van een bonus door een verminderde aanwezigheid.

De campagne moet zwangere vrouwen en vrouwen die overwegen om moeder te worden bewust maken van het feit dat zij niet gediscrimineerd, afgewezen of geïntimideerd mogen worden op grond van hun zwangerschap of moederschap. Juridisch gezien is deze vorm van discriminatie gelijkgesteld met discriminatie op grond van geslacht.

Het instituut roept de vrouwen op om zich niet schuldig te voelen wegens hun zwangerschap en moedigt hen aan om informatie in te winnen en een melding in te dienen via hun gratis nummer. De campagne wordt verspreid via de zorginstellingen en zal aanwezig zijn op de sociale media.