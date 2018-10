Drie verschillende branden kort na elkaar in zelfde buurt in Willebroek Tim Vander Zeypen hr

02 oktober 2018

08u06

Bron: Eigen berichtgeving 2 De brandweer van Willebroek heeft vanochtend tussen 4 uur en 4.30 uur moeten ingrijpen bij drie verschillende branden in dezelfde buurt. De schade bleef telkens relatief beperkt. Enkele dagen geleden was in dezelfde buurt ook al een brand. De politie en burgemeester roepen op om verdacht gedrag te melden.

De brandweer werd maandagnacht eerst opgeroepen naar Opdam in de buurt van de Tisseltsesteenweg. Daar kwam een melding binnen van een brandende mobilhome. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het volledig voertuig uitbrandde. Er is wel heel wat schade aan de linkervoorzijde.

Nadien moest de brandweer zowel in de Dahliastraat als in de Parklaan reageren op een brand. In de Dahliastraat brandde een graafmachine uit, in de Parklaan ging het om hout en plastic. Daar brandde het overigens aan de schoolpoort van de achteringang van GO Basisschool Tovertuin. De brandweer moest wel nog een tijdje nablussen.

Vierde brand

De oorzaak van de branden is voorlopig nog niet gekend. De politie van Mechelen-Willebroek is wel een onderzoek gestart. Het labo van de politie komt ter plaatse om de oorzaak van de branden te bepalen. Opmerkelijk is alleszins dat het al de vierde brand is op vier dagen tijd in een straal van ongeveer een kilometer. In de nacht van donderdag op vrijdag brandde een mobilhome in de Kapellenboslaan volledig uit. Het labo kon toen niet uitsluiten of de brand accidenteel was ontstaan of dat er kwaad opzet bij betrokken was.

Oproep

“Ik ben opgelucht dat er geen slachtoffers zijn gevallen", zegt burgemeester Eddy Bevers. In overleg met de korpschef van lokale politie Mechelen-Willebroek werd beslist dat er onmiddellijke extra toezichts- en controlepatrouilles worden ingezet. We zullen er alles aan doen om de verdachte of de verdachten van deze feiten te vatten."

"Ik roep iedereen die iets verdacht zou gezien hebben de afgelopen uren of dagen op om dit te melden op ons nummer 015/464.464”, zegt Yves Bogaerts, korpschef van de lokale politie.