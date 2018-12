Drie verkrachters van meisje (20) tijdens uitgaansnacht in Merksem krijgen vijf jaar cel HR

14 december 2018

10u56

Bron: Belga 0 In Antwerpen heeft de correctionele rechtbank drie jongemannen veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar voor de groepsverkrachting van een 20-jarig meisje uit Ekeren. De drie moeten het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen.

Het slachtoffer was tijdens het uitgaan in de nacht van 27 op 28 augustus 2017 met Alfredo G. (21), Anthoïn J. (25), Donovan G. (19) en een minderjarige vriendin meegegaan naar het appartement van Alfredo G. in de Lambrechtshoekenlaan in Merksem. Ze wou daar wachten op de eerste bus naar huis. Toen de vriendin van het meisje vertrokken was, werd ze door de Alfredo G., Anthoïn J. en Donovan G. verkracht.

De rechtbank veroordeelde het drietal vrijdag tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Ze moeten het slachtoffer ook een schadevergoeding van elk ruim 16.000 euro betalen. De procureur vorderde ook nog de onmiddellijke aanhouding voor Alfredo G. en Donovan G., omdat ze de voorwaarden van hun elektronisch toezicht geschonden zouden hebben. Daar ging de rechtbank niet op in.