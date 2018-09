Drie verdachten van gewelddadige gijzeling en afpersingspoging opgepakt TTR

06 september 2018

16u43

De lokale politie Brussel Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node) heeft drie mannen opgepakt die verdacht worden van een gewelddadige gijzeling en poging tot afpersing die enkele maanden geleden plaatsvond. Dat meldt het Brusselse parket. De drie verdachten, 31, 46 en 35 jaar oud, zijn ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter.

Op 30 maart had een man de politie gebeld vanuit de Lefrancqstraat in Schaarbeek. Bij aankomst bleek dat de man duidelijk slagen in het aangezicht had gekregen. Het slachtoffer legde aan de agenten uit dat hij door vier mannen, bij wie hij een schuld had, meegenomen was naar een kelder en daar verschillende uren was vastgehouden en geslagen. Uiteindelijk had hij de vier daders kunnen overtuigen dat hij thuis geld had liggen en toen de daders met hem mee naar huis waren gegaan, had hij de politie kunnen verwittigen. De vier daders waren er dan vandoor gegaan toen de politie ter plaatse kwam.

Het onderzoek door de politie Brussel Noord leidde naar vier verdachten, B.S. (35), K.A. (31), K.M. (35), en Z.M. (46), waarvan K.M. al bekendstond voor gijzelneming, wapenbezit en weerspannigheid en als gevaarlijk beschouwd werd.



Dinsdag vielen verschillende politieploegen binnen op vijf verschillende adressen om de vier verdachten in te rekenen. Drie van de vier mannen konden opgepakt worden en werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.