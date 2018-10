Drie verdachten van "card trapping" opgepakt in Brussel kv

02 oktober 2018

17u46

Bron: Belga 0 De lokale politie van de zone Montgomery heeft drie Roemenen gearresteerd die verdacht worden van "card trapping". Dat is een vorm van informaticafraude waarbij criminelen de bankkaart van het slachtoffer en diens code bemachtigen om vervolgens bankverrichtingen uit te voeren op de rekening van het slachtoffer. De drie mannen van 32, 39, en 36 jaar zijn door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Bij "card trapping" plaatst een dader een lint - de zogenaamde "collet marseillais" - in een terminal bestemd voor bankverrichtingen. Hij snijdt de rubberen beschermingskap naast het toetsenklavier weg en verwijdert de stickers "CARD STOP". De klant kan dan nog probleemloos zijn verrichtingen uitvoeren maar wanneer hij of zij zijn of haar kaart wil terugnemen, blijft deze in de machine steken. Bovendien heeft een mededader intussen het slachtoffer in de gaten gehouden om zijn geheime code te achterhalen.

Zodra de klant de selfbank verlaat, komen de daders de kaart opvissen met behulp van het lint. Zo kunnen zij bankverrichtingen uitvoeren op de rekening van het slachtoffer.

Card trapping dook onlangs op in een aantal selfbanking-lokalen op het grondgebied van onze politiezone Montgomery. De lokale recherche opende meteen een onderzoek en kon zo drie Roemenen opsporen die op die manier geld van tientallen slachtoffers hadden gestolen. De drie werden opgepakt en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.