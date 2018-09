Drie verdachten opgepakt na agressie op tiener (14) die op eerste schooldag in elkaar werd geslagen door jeugdbende Jongen auto ingesleurd en bewusteloos geslagen "omdat hij zus van bendelid aansprak" kg TT

05 september 2018

17u15

Bron: Belga, DHnet.be 112 In Vilvoorde is een schoolgaande tiener maandag het slachtoffer geworden van een zware agressie door verschillende personen. De 14-jarige jongen zou door vijf mensen in een wagen gesleurd zijn en werd meegenomen naar een park, waar hij afgeranseld werd. Volgens de ouders van de jongen zou het gaan om een wraakactie omdat hij via internet had gesproken met de zus van één van de daders. Het parket Halle-Vilvoorde meldt deze namiddag dat drie verdachten zijn opgepakt.

De verdachten zijn een 15-jarige jongen, een 17-jarige jongen en een 19-jarige jongeman, alle drie uit Vilvoorde. De minderjarigen worden vandaag voor de jeugdrechter geleid, de meerderjarige voor de onderzoeksrechter, wegens opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid en arbeidsongeschiktheid ten aanzien van een minderjarige, mondelinge bedreigingen met bevel of voorwaarde en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

De 14-jarige Mohamed had maandag slechts school tot 12 uur, maar toen zijn vader hem 's middags ging ophalen, hoorde hij dat zijn zoon al vertrokken was. Later bleek dat de jongen zich schuilhield in het gebouw omdat hij vreesde dat hij werd opgewacht door mensen met minder goede bedoelingen.



Eenmaal zijn vader vertrokken was, waagde de jongen het er toch op en verliet hij zijn schuilplaats. Op dat moment werd hij omsingeld door vijf personen die hem in een wagen zetten en daarna naar het park Drie Fonteinen reden. Zowel onderweg als in het domein zou de jongen afgeranseld zijn, tot hij het bewustzijn verloor.

Wraak

"Daarna zijn ze opnieuw vertrokken en lieten ze mijn zoon achter in het park", vertelt de vader aan La Dernière Heure. "Ze hadden hem gezegd dat hij niets mochten verklappen en dreigden wraak te nemen op onze familie."



De jongen kon uiteindelijk op eigen kracht naar huis terugkeren. Daar brachten zijn ouders hem naar het ziekenhuis. De jongen had meerdere verwondingen opgelopen aan het hoofd, vooral aan het gezicht en de hals. Ook werd hij meermaals in de ribben geschopt en heeft hij pijnklachten aan de rug.

Gesproken via internet

De familie diende vervolgens klacht in bij de politie. De aanleiding voor de agressie zou volgens de familie zelf te vinden zijn in een contact dat de jongen had met een meisje wiens broer deel uitmaakt van een stadsbende.



"Mijn zoon heeft het meisje via internet gesproken, maar het was niet zijn vriendin. Het was een contact tussen kennissen die elkaar tegenkomen aan de schoolpoort, niets meer", aldus de vader. "Ik begrijp niet hoe dit ervan kan komen. Ze hebben mijn zoon voor dood achtergelaten."

Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt dat er een klacht is ingediend bij de lokale politie Vilvoorde-Machelen en er een opsporingsonderzoek werd geopend.