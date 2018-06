Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar drughandel in café in Aalst Redactie

28 juni 2018

13u37

Bron: Belga 0

De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft drie verdachten aangehouden in een onderzoek naar drughandel in en rond een café in de Majoor Claserstraat in Aalst. Dat meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De lokale politie startte een onderzoek "op basis van ernstige aanwijzingen van drughandel", zegt het parket. Dinsdag vonden er verschillende huiszoekingen en arrestaties plaats. Diverse hoeveelheden drugs, geld en twee auto's werden in beslag genomen. Vijf personen werden opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besliste om drie verdachten aan te houden.

"Het gaat om een 23-jarige man met de Nederlandse nationaliteit verblijvende in Denderleeuw, een 30-jarige man met de Nederlandse nationaliteit zonder gekende verblijfplaats, en een 42-jarige vrouw verblijvende in Aalst. De twee andere verdachten werden vrijgelaten onder strenge voorwaarden", meldt het parket, dat gelet op het geheim van het onderzoek geen verdere info geeft over de zaak.