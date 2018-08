Drie twintigers opgepakt na zware vechtpartij met mes en ijzeren staaf in Luik MVDB TT

25 augustus 2018

14u06

Bron: Belga 0 In Luik zijn drie twintigers opgepakt na een hevige vechtpartij donderdagnacht. Ze zijn voor de onderzoeksrechter geleid met het oog op hun aanhouding, zegt het parket van Luik.

Een vrouw liep met een metgezel in de nacht van donderdag op vrijdag langs het Xavier Neujeanplein toen ze werden aangesproken door een persoon. De woordenwisseling die volgde, ontaardde in een handgemeen tussen twee groepen van vier tot vijf personen.



De metgezel trok een mes en verwondde een man. Het slachtoffer raakte zwaargewond aan de onderarmen, maar verkeert niet in levensgevaar. Een kompaan van de messentrekker ging een tegenstander te lijf met een ijzeren staaf. De politie pakte in totaal drie mannen met een leeftijd variërend van 20 tot 25 jaar op.