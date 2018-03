Drie twintigers opgepakt na overval op De Voorzorg mvdb

05 maart 2018

14u19

Bron: Belga 0 De politie heeft in totaal drie mannen opgepakt na de overval op het kantoor van de Voorzorg in Borgloon op 20 februari. Op de dag van de overval werden al een 25-jarige man uit Borgloon en een 20-jarige Wellenaar gearresteerd. Later volgde nog de arrestatie van een 22-jarige man uit Riemst.

Op 20 februari omstreeks 08.15 uur werd de bediende, Borgloons gemeenteraadslid Ludo Dedrij (sp.a), opgewacht door twee gewapende mannen.

De man moest de twee binnen laten in het kantoor waarop ze naar geld vroegen. In het kantoor waren toen al twee medewerkers aanwezig. Zij kwamen er met de schrik van af. Toen de bediende zei dat er geen geld was, kreeg hij met de kolf van een geweer een klap op het hoofd. De twee overvallers vertrokken zonder buit.

De politie arresteerde de dag zelf twee personen die betrokken zouden zijn bij de overval, zo laat de politie weten in een persbericht. Het onderzoek wees uit dat ook een man uit Riemst was betrokken. Hij werd drie dagen later opgepakt. De drie gearresteerde mannen werden na hun arrestatie voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren en opgesloten in de gevangenissen van Hasselt en Lantin.