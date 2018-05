Drie tunnels van Reyerscomplex gelijktijdig dicht, ook avondspits verloopt moeilijk JV TT

28 mei 2018

08u20

Bron: Belga, VRT 21 Vandaag is de volgende fase in de renovatie van de tunnels van het Reyerscomplex gestart, en dat veroorzaakte in de ochtendspits een waar verkeersinfarct. De Montgomerytunnel richting Meiser werd afgesloten wegens gevaarlijk gedrag van bepaalde bestuurders. Vanavond gaat het opnieuw moeilijk.

In de Montgomerytunnel, waar het verkeer vanmorgen volledig vast zat, probeerden verschillende automobilisten achteruit te rijden. Mobiris herinnert eraan dat dat ten strengste verboden is en sloot de tunnel daarom af.



De Meisertunnel is opnieuw open voor het verkeer, maar nu starten de werken in de Reyers-Montgomerytunnel in beide richtingen en in de Reyers-Meisertunnel richting E40. De drie tunnels zijn gelijktijdig dicht voor het verkeer.



Lees hieronder verder

#TunnelBru : wegens gevaarljk gedrag van sommige automobilisten is de Montgomerytunnel > Meiser afgesloten.

Wij herrineren jullie eraan dat het gevaarlijk - en verboden - is achteruit te rijden in een tunnel Mobiris NL(@ MobirisNL) link

Verkeer volledig vast

Door de simultane sluiting van de drie tunnels voor de renovatie van de daken werd er opnieuw sterke verkeershinder verwacht rond het Reyerscomplex, en dat werd ook realiteit. "Het grootste knelpunt vanmorgen was het Meiserplein, waardoor er lange files stonden vanuit Van Praet, Ter Kameren, Leuvense Steenweg, de E40 en de wegen vanuit de NAVO", aldus Hajo Beeckman van de VRT-verkeersredactie. "Wie naar het centrum van Brussel wil, kan beter via de Ring en de 411 rijden, of voor de trein kiezen."

Ook de avondspits verloopt moeizaam. Brussel Mobiliteit raadt aan de omgeving van de tunnels te vermijden.

Lees hieronder verder

🛣 Alternatieven voor de #E40-#A3 en #Reyers:



Stadinwaarts via #R0 en

➡️ #A12

➡️ #LeopoldIII-laan

➡️ #E411-#A4.



Staduitwaarts :

➡️ Leuvensesteenweg #N2 (komende van #Meiser)

➡️ Tervurenlaan #N3 (komende van #Montgomery).



Meer info : https://t.co/e7cZNZyLDt



[2/2] pic.twitter.com/CuVCeR0Eqj Mobiris NL(@ MobirisNL) link

Na de verkeerschaos roept Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (DéFI) op tot overleg met het gewest en Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a). Volgens Clerfayt liet de communicatie naar de automobilisten toe te wensen over.

"Ik ben erg boos", aldus de burgemeester. "De situatie aan het Reyerscomplex was vanmorgen een verschrikking. Verschillende inwoners en weggebruikers uit Schaarbeek getuigden dat ze na een uur van blokkages op hun route rechtsomkeer hebben gemaakt. We weten al maanden dat de werken gebeuren, maar de situatie wordt opnieuw slecht beheerd. De automobilisten werden niet goed geïnformeerd."



Om de communicatie van de werken aan het Reyerscomplex te verduidelijken en op elkaar af te stemmen, roept Clerfayt op tot een overleg met het gewest en de betrokken actoren. Dat het verkeer van de grote assen omgeleid wordt via kleinere straten, vindt Clerfayt bovendien een slecht idee.

'Ik ben erg boos. De situatie aan het Reyerscomplex was vanmorgen een verschrikking' Bernard Clerfayt, burgemeester Schaarbeek

"Er is een duidelijk communicatieprobleem van het gewest naar de weggebruikers en de lokale autoriteiten toe. We nemen regelmatig deel aan vergaderingen over dit enorme project, maar we krijgen slechts halve informatie. We moesten op lokaal niveau verantwoordelijkheid nemen om onze wijken in Schaarbeek, Evere en zelfs Woluwe niet te laten verstikken", stelt Clerfayt. GEL/

"Eerste dag is problematisch"

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) sust. "Bij een structurele ingreep in de verkeerssituatie is de eerste dag altijd problematisch", reageert hij op de hinder. "De dagen die volgen passen de mensen zich normaal aan. Op de Tervurenlaan was er bijvoorbeeld nog capaciteit om de stad binnen te rijden. Dat is een alternatief dat niet genoeg gebruikt werd", zegt minister Smet.

Om de stad in te rijden zijn twee van de drie tunnels open, maar om Brussel uit te rijden zijn er twee van de drie gesloten. Ook de avondspits dreigt dus problematisch te worden.



"Er is geen alternatief, we moeten de drie tunnels sluiten. Misschien dachten de mensen dat het nu relatief vlot zou gaan, omdat het bij de sluiting van de eerste tunnel ook vlot ging", aldus nog Smet.

'Er is geen alternatief, we moeten de drie tunnels sluiten' Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit

Het kabinet van minister Smet laat weten dat de Roodebeeklaan vanaf vanavond via de Maartlaan wordt opengesteld. Zo kan het verkeer dat Brussel verlaat deze weg nemen om de E40 op te rijden richting Leuven en Luik.

Alternatieve routes

De drie tunnels blijven gesloten tot eind dit jaar, begin volgend jaar. De Reyers-Meisertunnel richting E40 blijft afgesloten tot half januari volgend jaar. De Reyers-Montgomerytunnel richting E40 blijft afgesloten tot eind 2018 en de tunnel richting Montgomery tot begin 2019.

Automobilisten die naar Brussel komen, wordt gevraagd om vanaf de ring de alternatieve routes te volgen. Die lopen via de A12, de Leopold III-laan en de E411. De omleidingen zijn aangegeven met dynamische informatieborden die de snelste route aanduiden.

Veel automobilisten hebben de informatieborden gemist die er attent op maken dat zij de werken kunnen omzeilen, zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. Begin volgende week is er een samenkomst gepland van Brussel Mobiliteit, waarbij de situatie geëvalueerd zal worden en bepaald zal worden welke bijkomende maatregelen genomen kunnen worden voor een vlotter verkeer.

Brussel Mobiliteit benadrukt intussen dat de omgeving goed bediend is door het openbaar vervoer van de MIVB en De Lijn.

⚠👷🚧 Vanaf 28/5 : nieuwe fase van de werken aan het #Reyers-complex.

✅ Heropening van de tunnel #E40 > #Meiser

❌ Sluiting van de tunnel #Meiser > #E40

❌ Sluiting van de tunnel #Montgomery > #E40

❌ Sluiting van de tunnel #E40 > #Montgomery

Meer info : https://t.co/e7cZNZyLDt Mobiris NL(@ MobirisNL) link