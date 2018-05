Drie tunnels van Reyerscomplex gelijktijdig dicht: Brussels verkeer staat volledig vast, tunnel afgesloten door achteruitrijdende auto's JV TT

28 mei 2018

08u20

Bron: Belga, VRT 0 Vandaag is de volgende fase in de renovatie van de tunnels van het Reyerscomplex opgestart, en dat veroorzaakte in de ochtendspits een waar verkeersinfarct. De Montgomerytunnel richting Meiser is afgesloten wegens gevaarlijk gedrag van bepaalde bestuurders, meldt Mobiris.

In de tunnel, waar het verkeer volledig vast zit, probeerden verschillende automobilisten achteruit te rijden. Mobiris herinnert er aan dat dat ten strengste verboden is en sloot de tunnel daarom af.

#TunnelBru : wegens gevaarljk gedrag van sommige automobilisten is de Montgomerytunnel > Meiser afgesloten.

Wij herrineren jullie eraan dat het gevaarlijk - en verboden - is achteruit te rijden in een tunnel Mobiris NL(@ MobirisNL) link

De Meisertunnel is opnieuw open voor het verkeer, maar nu starten de werken in de Reyers-Montgomerytunnel in beide richtingen en in de Reyers-Meisertunnel richting E40. De drie tunnels zijn gelijktijdig dicht voor het verkeer.

Verkeer volledig vast

Door de simultane sluiting van de drie tunnels voor de renovatie van de daken werd er opnieuw sterke verkeershinder verwacht rond het Reyerscomplex, en dat werd ook realiteit. "Het grootste knelpunt is het Meiserplein, waardoor er lange files staan vanuit Van Praet, Ter Kameren, Leuvense Steenweg, de E40 en de wegen vanuit de NAVO", vertelt Hajo Beeckman van de VRT-verkeersredactie. "Het verkeer zit er volledig vast. Wie naar het centrum van Brussel wil, kan beter via de Ring en de 411 rijden, of voor de trein kiezen."

Automobilisten die naar Brussel komen, wordt gevraagd om vanaf de ring de alternatieve routes te volgen. Die lopen via de A12, de Leopold III-laan en de E411. De omleidingen zijn aangegeven met dynamische informatieborden die de snelste route aanduiden.

Het is nog steeds niet mogelijk om via de Roodebeeklaan op de E40 te rijden. Een omleiding is voorzien via de Kerselarenlaan. Wie van de Roodebeeklaan naar het Meiserplein wil, rijdt best via de Plaskylaan. Plaatselijk verkeer wordt gevraagd via de Leuvensesteenweg of de Leopold III-laan of via de Tervurenlaan te rijden.

Brussel Mobiliteit benadrukt dat de omgeving goed bediend is door het openbaar vervoer van de MIVB en De Lijn.

⚠👷🚧 Vanaf 28/5 : nieuwe fase van de werken aan het #Reyers-complex.

✅ Heropening van de tunnel #E40 > #Meiser

❌ Sluiting van de tunnel #Meiser > #E40

❌ Sluiting van de tunnel #Montgomery > #E40

❌ Sluiting van de tunnel #E40 > #Montgomery

Meer info : https://t.co/e7cZNZyLDt Mobiris NL(@ MobirisNL) link