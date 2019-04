Drie Syriëstrijders riskeren tot 10 jaar cel LH

11 april 2019

16u02

Bron: Belga 1 De Brusselse correctionele rechtbank spreekt morgen haar vonnis uit tegen drie Belgische Syrië-strijders. Het drietal maakte deel uit van de eerste golf Belgische jihadisten die naar Syrië reisden en bevindt zich nog steeds in het land. Minstens één van hen, Hamsa Nmili, werd in september 2017 gevangen genomen door Koerdische strijders. Hij gaf in november 2018 nog een interview aan VRT-journalist Rudi Vranckx.

Nmili was één van de Vilvoordse jongeren die onder invloed van Sharia4Belgium radicaliseerde en in juni 2013 naar Syrië vertrok. Daar sloot hij zich aan bij de jihadisten uit Vilvoorde, Brussel en Antwerpen die al in 2012 vertrokken waren. De man maakte eerst deel uit van Ansar Al-Sharia, een coalitie van jihadistische milities die Aleppo probeerde te veroveren op het leger van Assad, met als doel de sharia er in te voeren. Al snel liep hij echter over naar IS. In september 2017 werd Hamsa Nmili gevangen genomen door Koerdische strijders, waarna hij in Syrië in de gevangenis belandde.

Het federaal parket vervolgde de man voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering en eiste vrijdag 5 jaar cel tegen hem. Ook een tweede man, Ouhabi Mohssine, riskeert 5 jaar cel.

Tegen de derde IS-strijder eiste het federaal parket echter 10 jaar cel. Het gaat om Azeddine Kbir Bounekoub, die in 2015 tijdens het grote Sharia4Belgium-proces veroordeeld werd tot 15 jaar cel. De Antwerpse correctionele rechtbank was toen van oordeel dat hij in Syrië de rechterhand was van Houssien Elouassaki, de beruchte jihadist uit Vilvoorde die de oorlog niet overleefde.