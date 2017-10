Drie Roemeense auto-inbrekers vrijgelaten door personeelsgebrek Veiligheidskorps PLA

15u25

Bron: eigen berichtgeving 0 Klaas De Scheirder De rechter van de raadkamer heeft vanochtend drie pas gearresteerde Roemeense auto-inbrekers vrijgelaten. De drie mannen zaten beneden in de cel van het Antwerpse justitiepaleis. Het Veiligheidskorps had echter geen manschappen genoeg om de verdachten naar de raadkamer op de tweede verdieping te brengen.

De rechter oordeelde dat de drie het recht hadden om hun eigen proces bij te wonen. Vermits dat recht niet kon gegarandeerd worden, liet hij de drie Roemenen vrij. Zij moeten wel elk een borgsom van 2.000 euro per persoon betalen.

"Een rechtbank is geen slachthuis. Je sluit niet zomaar mensen op en laat hen dan aan hun lot over", zegt advocaat Kris Luyckx die één van de drie bijstond. "Het is een fundamenteel recht voor een verdachte om zijn proces bij te wonen. De rechter wilde duidelijk een signaal geven dat het zo niet verder kan.

Het Antwerpse parket kan nog in beroep gaan tegen de vrijlating.

Alle andere zittingen in Antwerpen liepen vertraging op. Alle aanwezige bewakers moesten eerst ingezet worden voor de raadkamer.

Donderdag dreigt hetzelfde probleem. Dan is in de voormiddag een personeelsbijeenkomst van het Veiligheidskorps gepland.