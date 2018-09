Drie rijstroken versperd op E19 naar Brussel door ongeval in Edegem HA

20 september 2018

11u00

Bron: Vlaams Verkeerscentrum 0 Op de E19 van Antwerpen naar Brussel zijn ter hoogte van het UZ Antwerpen in Edegem drie rijstroken versperd door een ongeval. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

De omstandigheden van het ongeluk zijn nog onduidelijk. Het is ook niet bekend of er gewonden of slachtoffers zijn. Het verkeer over de lange afstand wordt aangeraden om de A12 te nemen.

#E19 Ongeval in UZA → Brussel. 3 rijstroken versperd. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link