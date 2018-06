Drie rijstroken versperd door oliespoor op Antwerpse ring, al meer dan twee uur file: "Vermijd de omgeving" Lange files in en rond Antwerpen TT Sander Bral

22 juni 2018

06u11 106 Op de Antwerpse ring richting Nederland zijn ter hoogte van Antwerpen-Zuid drie van de vijf rijstroken versperd na een ongeval met een vrachtwagen, die daardoor brandstof lekt. Het verkeer moet over twee rijstroken, en ook de oprit Berchem is versperd, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Er staat al twee uur file voor de Kennedytunnel, de Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt.

Ter hoogte van Antwerpen-Zuid, richting Nederland, was een vrachtwagen vanmorgen rond 5.30 uur over een metalen voorwerp gereden, waardoor de brandstoftank openscheurde. Daardoor ontstond er een oliespoor van enkele honderden meters.

Er is een dieselspoor ontstaan vanaf Berchem tot Antwerpen-Zuid. Richting Nederland zijn enkel de twee linkerrijstroken vrij. "De hulpdiensten, inclusief de civiele bescherming, zijn massaal ter plaatse en hebben laten weten dat de opkuiswerken lang zullen duren maar een prognose kunnen we voorlopig nog niet maken. Best blijf je zo ver mogelijk weg op dit moment", waarschuwt het Verkeerscentrum.

In de Kennedytunnel staat sinds 7 uur bovendien nog een defect voertuig op de linkerrijstrook. Rond 7.30 uur liet de brandweer van Antwerpen weten dat de ring stilaan weer vrij geraakt. De hinder voor het verkeer zal allicht wel nog enige tijd aanhouden.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt het verkeer over lange afstand van Gent naar Hasselt aan via Brussel te rijden. Van Gent naar Antwerpen rij je best via de R4-Oost en de E34, van Brugge naar Antwerpen is de A11/E34 een optie.

De Liefkenshoektunnel richting Nederland is tolvrij. Er staat al een stilstaande file voor de Kennedytunnel vanaf Haasdonk en vanaf Kontich op de E19 richting Antwerpen.

We zijn er massaal ter plaatse om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Als je kan beter dit punt vermijden. https://t.co/aYnSeichiB Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link

#R1 oliespoor op de R1 → Nederland(2) thv oprit Berchem. De 2 linkerrijstroken van de ring zijn nog vrij. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#R1 Update oliespoor Antwerpen-Zuid → 2/Breda: de Liefkenshoektunnel is tolvrij richting Nederland. Van Gent naar Hasselt via Brussel. Meer info via https://t.co/mPWvpPrYSN pic.twitter.com/Ar2AN1YvXR Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link