Drie Poolse paddenstoelenplukkers betrapt op rooftocht Sander Bral

21 oktober 2018

16u57 0 De lokale recherche leefmilieu van de politie heeft gisteren drie paddenstoelenplukkers betrapt in een bos aan de Konijnendreef in Berendrecht. Ze hadden op dat moment al een voorraad geplukt die zo’n vierhonderd euro zou opleveren bij verkoop. Wilde paddenstoelen plukken is verboden onder het decreet natuurbehoud.

Uiteindelijk werden één man en twee vrouwen aangetroffen die kastanjeboleten aan het plukken waren. Uit het onderzoek van de speurders bleek dat het drietal al een tijd bezig was met een georganiseerde winstgevende activiteit.

Er werden verschillende volle emmers paddenstoelen aangetroffen in de bossen. De volledige paddenstoelenoogst van acht kilogram werd in beslag genomen, net zoals het voertuig dat voor de illegale activiteit gebruikt werd.



De drie verdachten zijn Polen die in Nederland wonen. Een man en een vrouw van 49 jaar en de moeder van de vrouw (74).



De kastanjeboleet is een beschermde paddenstoelensoort in België.