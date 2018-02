Drie politiecombi's beschadigd na wilde achtervolging op vermoedelijke mensensmokkelaars op E40 Redactie

13 februari 2018

08u10

Bron: eigen berichtgeving 0 Drie politiecombi's werden vannacht beschadigd op de E40. De wegpolitie zette er de achtervolging in op een overvolle Britse bestelwagen die vanuit Frankrijk ons land binnenreed. Het ging vermoedelijk om mensensmokkelaars en vluchtelingen. De wegpolitie besloot een mogelijk gevaarlijke achtervolging te vermijden omdat er kinderen in de bestelwagen zaten. De bestelwagen kon terugkeren naar Frankrijk.

Vannacht zag de wegpolitie een Britse bestelwagen ons land binnenrijden vanuit Frankrijk. Volgens de Franse politie zaten er mensensmokkelaars en vluchtelingen in de camionette.

De Belgische wegpolitie zette de achtervolging in, maar aan de op- en afrit ter hoogte van Loppem kon de bestelwagen terug naar Frankrijk vluchten. De bestuurder negeerde de blokkade van de wegpolitie en beschadigde zo drie combi's.

De deuren van de bestelwagen gingen open tijdens het incident. De wegpolitie staakte daarop de achtervolging, omdat ze tussen zo'n vijftien passagiers ook kinderen zag zitten. "We hebben prioriteit gegeven aan de veiligheid van de kinderen", zegt politiewoordvoerder Peter De Waele.

Over de grens nam de Franse politie over. "De wagen heeft zich aan de kant gezet en de bestuurder en enkele passagiers vluchtten te voet weg, meer informatie hebben we daarover niet", aldus De Waele.