Drie politieagenten buiten vervolging nadat ramkraker verdronk in Gent mvdb

Een van de twee daders van de ramkraak sprong in de Leie om te ontkomen aan de Gentse politie. Hij verdronk. De dood van de verdachte van een ramkraak op een juwelier in de Gentse winkelstraat Langemunt in mei vorig jaar, is niet te wijten aan drie politieagenten die erbij waren toen de man verdronk in de Leie vlak bij de zaak. Dat besliste de raadkamer in Gent, die de drie agenten vandaag buiten vervolging heeft gesteld.

De ramkraak gebeurde in de nacht van 1 op 2 mei rond 3 uur op juwelier Foulon in de Langemunt. Met een wagen werd de vitrine van de zaak stuk gereden. De politie kwam ter plaatse en loste enkele waarschuwingsschoten. Eén verdachte vluchtte te voet weg en belandde in de Leie. De man werd later uit het water gehaald door duikers van de brandweer en de hulpdiensten probeerden hem te reanimeren. Hij werd naar het ziekenhuis Sint-Lucas gebracht, maar er kon geen hulp meer baten.

Politiekogel

Uit de vaststellingen van de wetsdokter bleek dat de man overleden was door verdrinking. Er waren geen aanwijzingen dat de persoon geraakt werd door een politiekogel. De man zou geweigerd hebben om door de politie uit de Leie gered te worden en de raadkamer in Gent stelde de drie agenten buiten vervolging.

De correctionele rechtbank moet nog oordelen over een andere verdachte van de ramkraak. Er waren nog twee gangsters die gezocht werden nadat ze waren gevlucht op een motorfiets met 90.000 euro aan juwelen. Eén verdachte, een vriend van de verdronken man, werd opgepakt en moet zich op 24 januari voor de rechter verantwoorden.