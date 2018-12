Drie personen rechtstreeks gedagvaard voor geweld tegen politie en dreigen met aanslag na ‘Mars tegen Marrakesh’ TMA

18 december 2018

11u43

Bron: Belga 0 Drie personen die opgepakt werden naar aanleiding van rellen na de 'Mars tegen Marrakesh' die zondag plaatsvond in Brussel, moeten op 24 januari voor de Brusselse correctionele rechtbank verschijnen. Dat meldt het Brusselse parket. Drie andere personen, die eveneens opgepakt waren, zijn na verhoor vrijgelaten maar het onderzoek tegen hen loopt verder. "Er zijn ook een resem processen-verbaal tegen onbekenden opgemaakt", zegt persmagistraat Gilles Dejemeppe. "Ook die onderzoeken lopen verder.”

De 'Mars tegen Marrakesh' lokte zondag zo'n 5.500 betogers naar het Schumanplein. Die betoging verliep rustig maar na afloop zochten relschoppers de confrontatie op met de politie. Daarbij raakten vijf politieagenten gewond, en werd heel wat straatmeubilair vernield. Ook het Berlaymontgebouw van de Europese Commissie raakte beschadigd. De politie pakte 90 mensen administratief op en 6 gerechtelijk.

Drie van die zes kregen na hun verhoor een rechtstreekse dagvaarding voor de zitting van de Nederlandstalige correctionele rechtbank op 24 januari. Het gaat om L.F., geboren in 1983, die de politie zou bekogeld hebben met projectielen, P.V., geboren in 1984, die pepperspray zou gebruikt hebben tegen een politieagent, en L.D., geboren in 1963, die in de nasleep van de betoging werd opgepakt omdat hij op Facebook zou gedreigd hebben met een aanslag.