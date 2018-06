Drie personen opgepakt voor aanval op agenten in Brussel na WK-match Portugal-Marokko bvb

21 juni 2018

12u32

Bron: Belga 0 Na afloop van de voetbalwedstrijd Portugal-Marokko zijn gisteren in Brussel drie mensen opgepakt die politieagenten hadden aangevallen. Dat meldt het Brusselse parket. Het gaat om twee meerderjarigen en één minderjarige die vandaag ter beschikking zijn gesteld van het parket. Gisteren maakte de Brusselse politie al melding van twee arrestaties naar aanleiding van het incident. Die politie voerde ook nog één administratieve aanhouding uit, een man die Portugese supporters aan het provoceren was.

Na afloop van de wedstrijd, die door Portugal gewonnen werd met 1-0, trokken een 150-tal supporters naar het stadscentrum. Dat verliep grotendeels in een opperbeste sfeer, maar op de Stalingradlaan ging het mis.

"Twee politie-inspecteurs die te voet patrouilleerden, werden omstreeks 15.45 uur aangesproken door een groep Marokkaanse supporters", zegt Brussels parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Verschillende personen beletten de politie-inspecteurs hun weg verder te zetten en scholden hen uit. De politie-inspecteurs werden ook geslagen op hun rug en geschopt tegen de benen. Wanneer ze trachtten de plaats te verlaten, werd er ook nog met projectielen gegooid naar de inspecteurs."

Even later snelde versterking van andere politieploegen toe en konden drie verdachten gearresteerd worden. "Het gaat om twee meerderjarigen, D.Y., geboren in 1996 en al goed gekend bij politie en justitie, en B.S. geboren in 1995, die nog niet gekend was. Er was ook een minderjarige betrokken, K., geboren in 2002, die ook nog niet gekend was", aldus nog het parket.

De drie zijn vandaag ter beschikking gesteld van het parket.