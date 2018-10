Drie personen geëvacueerd bij gebouwbrand in Schaarbeek bvb

30 oktober 2018

12u17

Bron: Belga 0 In Schaarbeek heeft een brand afgelopen nacht ernstige schade toegebracht aan een gebouw op de Leuvensesteenweg. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Drie personen moesten door de brandweer geëvacueerd worden maar gewonden vielen er niet. Het parket laat de oorzaak van de brand onderzoeken.

Het vuur in het gebouw aan de Leuvensesteenweg brak rond 04.15 uur uit op het gelijkvloers en de brandweer had een uur werk om de vlammen onder controle te krijgen en ervoor te zorgen dat het vuur niet zou heropflakkeren. In het gebouw waren renovatiewerken bezig en de brandweer moest een aantal houten platen die voor de gevel waren aangebracht, verwijderen om de bluswerken te kunnen uitvoeren.

Een gezin van drie personen dat op de eerste verdieping van het gebouw woonde, moest door de brandweer geëvacueerd worden.



Het Brusselse parket heeft een branddeskundige aangesteld en laat het labo van de federale politie ter plaatse gaan om de juiste oorzaak van de brand te achterhalen.