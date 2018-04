Drie personen bevangen door rook bij brand in Kessel-Lo LB

02 april 2018

11u13

Bron: Belga 0 Bij een brand in een leegstaande woning zijn gisterochtend in Kessel-Lo drie personen bevangen geraakt door de rook. Dat meldt de Leuvense lokale politie.

Het ging om een 30-jarige man zonder verblijfsdocumenten die in de leegstaande woning verbleef, en een 18-jarige vrouw en een tweejarig kind uit de aanpalende woning. De drie mochten gisteren al het ziekenhuis verlaten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht maar ligt mogelijk bij een kampeervuurtje dat gebruikt werd als verwarming.

De brand in het pand langs de Diestsesteenweg werd tussen 9 en 10 uur opgemerkt en toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit het dak. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle maar de schade aan de woning was wel aanzienlijk. Het volledige dak was in de vlammen opgegaan. Ook een aanpalend leegstaand pand had schade opgelopen en drie personen werden met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht.

Het ging om een 30-jarige man zonder verblijfsdocumenten die verdwaasd was aangetroffen in de brandende woning en een 18-jarige vrouw en een tweejarig kind uit de aanpalende woning. Alle drie mochten ze gisteren het ziekenhuis verlaten maar de dertiger kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten en wordt tot zijn uitwijzing opgesloten in de gesloten instelling 127bis in Steenokkerzeel.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk en wordt onderzocht door een branddeskundige van het Leuvense parket. Mogelijks ligt de oorzaak bij een campingvuurtje dat door de bewoners werd gebruikt om zich warm te houden. De uitgebrande woning en het leegstaand pand links daarvan werden op bevel van de brandweer afgesloten. In beide panden waren matrassen aangetroffen die erop wezen dat er regelmatig mensen verbleven.