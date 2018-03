Drie personen aangehouden voor gijzeling en foltering in Anderlecht kg

13 maart 2018

18u15

Bron: Belga 0 Drie personen die een man gedurende verschillende dagen zouden gegijzeld en gefolterd hebben in Anderlecht, zijn door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Volgens het slachtoffer zou hij een tiental dagen gevangen zijn gehouden en gefolterd zijn door de drie verdachten. Die zouden hem zo hard geslagen hebben dat hij er een kaakbreuk aan overhield en zouden hem bewerkt hebben met een schroevendraaier. Op die manier zouden ze hem 100.000 euro hebben willen ontfutselen.

De drie verdachten werden op 4 maart opgepakt en ontkennen de feiten. Volgens hen hadden ze met het slachtoffer samengewoond in een pand in de Doverstraat in Anderlecht maar zou het slachtoffer zijn deel van de huur nooit betaald hebben omdat hij met ernstige financiële problemen en met een drugprobleem kampt. Ze zouden hem weliswaar nooit gegijzeld of mishandeld hebben.