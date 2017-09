Drie patiënten UZ Leuven permanent blind aan één oog na routineoperatie Stéphanie Romans

16u13 80 thinkstock Drie patiënten zijn na een oogoperatie in UZ Leuven permanent blind aan één oog. Omdat de kans op blindheid na zo'n ingreep bijzonder klein is, startte het ziekenhuis een onderzoek. "We onderzoeken verschillende pistes: onder andere of er middelen met toxische stoffen zijn gebruikt", zegt hoofdarts Johan Van Eldere.

Het universitair ziekenhuis in Leuven is een intern onderzoek gestart nadat drie patiënten de afgelopen weken complicaties hadden na een glasvochtoperatie. Die ingreep helpt mensen met slecht zicht door schade aan hun netvlies of het glasvocht (de gelei-achtige substantie in het oog, red.). "De oogchirurg verwijdert het oude glasvocht en vervangt het door een vloeistof of gel", zegt hoofdarts van het UZ-Leuven Johan Van Eldere. "De mensen die een glasvochtoperatie ondergaan, kunnen niet goed zien omdat het licht niet goed op het netvlies valt. De ingreep kan verdere achteruitgang tegenhouden."

Lees ook UZ Leuven voert 1.000ste longtransplantatie uit en legt mooie overlevingscijfers voor

Routineoperatie

Een glasvochtoperatie is een routine-ingreep, die de afgelopen vijftien jaar al 20.000 keer is uitgevoerd in het ziekenhuis. De kans dat een de ingreep niet het gewenste resultaat heeft is in het UZ Leuven minder dan 1 op de 2000.

Drie patiënten die op 18 augustus en 1 september onder het mes gingen, kregen na de ingreep plots problemen. Normaal gezien had hun zicht na enkele weken moeten verbeteren. In plaats daarvan waren ze door onverklaarbare redenen blind geworden aan hun geopereerde oog. "Dat vonden we meteen zorgwekkend. Vooral omdat er zo kort na elkaar drie meldingen waren", zegt Van Eldere. "We zijn meteen intern een onderzoek gestart om de oorzaak te achterhalen."

"We bekijken nu of er in één van de stoffen die we gebruiken voor de verdoving of inspuiting van het nieuwe glasvocht een toxische stof zat die er niet in had mogen zitten. Dat lijkt voorlopig de meest waarschijnlijke piste." Johan Van Eldere, hoofdarts UZ Leuven

Geen fouten

Intussen is duidelijk dat een chirurgische of technische fout zo goed als uitgesloten is. "De betrokken artsen hebben geen fouten gemaakt", aldus Van Eldere. "We bekijken nu of er in één van de stoffen die we gebruiken voor de verdoving of inspuiting van het nieuwe glasvocht een toxische stof zat die er niet in had mogen zitten. Dat lijkt voorlopig de meest waarschijnlijke piste. Maar het kan nog steeds stom toeval zijn. Alle pistes zijn nog open"

Het ziekenhuis heeft ook melding gemaakt bij het FAGG, het agentschap dat waakt over de veiligheid van medicijnen. "Daar kunnen ze nagaan of er in andere Europese landen ook meldingen zijn geweest van complicaties. Dat is momenteel nog niet het geval", weet Van Eldere.

Schadevergoeding

De getroffen patiënten zijn zo goed als zeker permanent blind aan het behandelde oog. Het ziekenhuis staat hen bij met juridisch advies. De slachtoffers worden vergoed alleen is het nog niet duidelijk op welke wijze dat zal gebeuren. "Dat hangt af van de uitkomst van het onderzoeken", zegt Van Eldere nog. "Zelfs als ze domme pech hebben gehad kunnen ze een vergoeding krijgen via het fonds voor medische ongevallen."

Precedenten

In 2015 zijn dertien Spaanse patiënten blind geworden aan minstens één oog na eenzelfde operatie. Achtentwintig anderen liepen oogschade op. Toen bleek dat er in het chirugisch product Ala Octa, dat toxische stoffen bleek te bevatten dat kon leiden tot verlies van zicht en volledige blindheid.

De operaties in het UZ Leuven gaan intussen door. De verdachte producten zijn in quarantaine geplaatst. Het ziekenhuis gebruikt producten van nieuwe loten.