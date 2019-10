Drie partijcongressen LIVE: keuren leden van N-VA, Open Vld en CD&V Vlaams akkoord goed?

01 oktober 2019

Alvorens de Vlaamse regering echt van start kan gaan, moet het akkoord eerst nog goedgekeurd worden door de leden van N-VA, Open Vld en CD&V. Meestal is dat een formaliteit, maar deze keer is er toch wat wrevel ontstaan omdat de integrale tekst pas deze namiddag vrijgegeven werd. Slechts enkele uren om een oordeel te vellen, dat vindt onder meer de voorzitter van Jong VLD overdreven. “Mijn houding is eenvoudig: ik keur geen tekst goed die ik niet gelezen heb”, stelde Hans Maes. Na afloop van de congressen zal allicht ook bekend worden wie minister wordt.