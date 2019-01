Drie overleden drugsmengers in Limburgse loods nog steeds niet geïdentificeerd kg

30 januari 2019

15u47

Bron: Belga 0 De drie doden, die gisterenochtend zijn aangetroffen in een drugslab aan de Kiefhoekstraat met de Zandstraat in Hechtel-Eksel, zijn nog altijd niet officieel geïdentificeerd. De onderzoeksrechter, die met de zaak belast is, heeft nog geen officiële bevestiging van de identiteit van de drie mannen.

Gisterenochtend liep er bij de politie in het Nederlandse Eindhoven een melding binnen dat er zich drie lichamen zouden bevinden in een loods in Eksel. Na aankomst van de agenten van de politie Kempenland bleek dat bericht te kloppen.



Omdat de melding vanuit Eindhoven kwam, zijn er vermoedens dat de drie overleden personen mogelijk ook uit Nederland komen.

Uitwendig onderzoek

Het parket van Limburg kan voorlopig weinig kwijt over het onderzoek. Gisteren raakte al bekend dat de giftige dampen in het drugslab mogelijk de dood van de mannen hebben veroorzaakt.



Nadat de drie lichamen door de leden van het CRU (Clan Lab Response Unit) uit het gebouw waren gehaald, vond er een eerste uitwendige lijkschouwing plaats. De wetsdokter vond geen uiterlijke sporen van geweld.

Opruimwerken

De situatie in het drugslab was uiterst gevaarlijk voor de speurders en voor de omgeving, waarna de lokale politie Kempenland de straat afsloot en een veiligheidsperimeter instelde. Politieploegen bewaakten afgelopen nacht de loods.



Gisteren waren al meerdere vrachtwagens van de Civiele Bescherming naar Eksel afgezakt om het lab te ontmantelen en de chemicaliën veilig op te ruimen, maar die kregen van de onderzoeksrechter nog geen toestemming om met de opruimingswerkzaamheden te starten. Volgens politiewoordvoerder Eric Cenens van zone Kempenland is het de bedoeling om deze namiddag de loods verder op te ruimen.



De brandweer was deze voormiddag al gestart met het ventileren van de loods, zodat alle schadelijke dampen verdwenen zijn. Voor de werkzaamheden zal de straat kortstondig weer even afgesloten worden.