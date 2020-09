Drie op tien Belgische 15-jarigen moesten jaar al overdoen: cijfer ligt drie keer hoger dan gemiddeld SVM

29 september 2020

11u32

Bron: Belga 18 Drie op de tien 15-jarigen in ons land zijn in hun schoolcarrière al eens moeten zittenblijven. Dat blijkt uit het jongste PISA-onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dat cijfer is drie keer zo hoog dan het gemiddelde in de landen waarover het rapport gaat.

Uit de resultaten blijkt dat 30,8 procent van de 15-jarigen in ons land al minstens één keer is moeten zittenblijven in het lager of secundair onderwijs. België staat daarmee op de derde plaats van de OESO-landen, enkel Colombia en het Groothertogdom Luxemburg hebben procentueel nog meer zittenblijvers in de categorie tot 15-jarigen. Gemiddeld heeft maar 11,4 procent van de 15-jarigen in de OESO-landen al eens een jaartje moeten overdoen.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat leerlingen die moeten zittenblijven over het algemeen een negatiever beeld hebben van de school in vergelijking met jongeren die geen jaar moesten overdoen. Het gebeurt ook vaker dat zittenblijvers hun hogere studie niet afwerken.

Te weinig leerkrachten

Nog opvallend in het onderzoek is dat in ons land vier op de tien 15-jarige leerlingen (43,5 procent) aangeven dat hun directeur regelmatig wijst op het feit dat er te weinig leerkrachten beschikbaar zijn. Ook daarmee scoort ons land slechter dan het OESO-gemiddelde, dat op 27,1 procent ligt.

Positief is dat ons land bij de koplopers behoort op het vlak van vreemde talen. Gemiddeld krijgen Belgische 15-jarigen per week 4,7 uren les in een andere taal, het OESO-gemiddelde ligt op 3,6 uren. Ook het aantal kinderen dat laat aan hun schoolcarrière is begonnen, ligt laag in België: amper 1,6 procent is niet of minder dan één jaar naar de kleuterschool geweest.

Grote interesse

Het nieuwe rapport focust op verschillende aspecten die 15-jarigen ondervinden op school en brengt die in verband met de leerprestaties. Het onderzoek is een aanvulling op de driejaarlijkse internationale studie die de wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid en de leesvaardigheid test bij de 15-jarigen in 79 landen.

De OESO is een samenwerkingsverband van 37 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. Naar de PISA-rapporten wordt in de onderwijswereld altijd met bijzondere interesse uitgekeken.

