Drie op de vier Waalse contacttracers in vooropzeg

27 juni 2020

04u56

Bron: Belga 0 Van de vierhonderd mensen die midden mei werden aangeworven om in Wallonië contacten op te sporen van personen die met het coronavirus zijn besmet, zullen er begin juli nog honderd aan het werk zijn. Tegen augustus zal dat aantal verder dalen tot veertig, als het aantal besmettingen blijft dalen, schrijven de kranten van Sud Presse vandaag. Er is gewoon te weinig werk voor de contacttracers.

Volgens Sudpresse hebben een pak werknemers van de twee belangrijkste callcenters hun vooropzeg gekregen. Dat is het geval bij Ikanbi in Loncin en Call Excell in Luik, maar ook in de regionale callcenters en bij de mutualiteiten.

Om de verspreiding van het virus aan te pakken, moesten de gewesten honderden mensen aanwerven om na te gaan met wie besmette mensen allemaal nauw in contact zijn geweest.