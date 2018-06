Drie ongevallen op E403: vrachtwagen kantelt in staart van file na ongeval, auto knalt wat later op andere truck Hans Verbeke ADN

20 juni 2018

14u38

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 9 Op de E403 in de richting van Brugge gebeurden vandaag kort na de middag drie ongevallen. De snelweg werd tijdelijk afgezet ter hoogte van Roeselare. Eén bestuurder raakte lichtgewond. De weg is intussen opnieuw vrijgemaakt, zo bevestigt het Vlaams Verkeerscentrum.

Een eerste ongeval vond plaats rond de middag ter hoogte van de afrit Lichtervelde. Een man op leeftijd in een volumewagen was er tegen een vrachtwagen gebotst. Dat gebeurde toen de automobilist in slaap viel achter het stuur. De man raakte lichtgewond.

In de staart van de file die daarop ontstond, kantelde kort daarna een vrachtwagen. De man gooide het stuur om en kon zo een aanrijding vermijden met zijn voorliggers. Door het bruuske manoeuvre kantelde echter de trekker-oplegger. Zijn lading metalen buizen belandde op de pechstrook, in de groene berm en in een diepe gracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.

Omstreeks 14 uur gebeurde dan opnieuw een ongeval ter hoogte van de afrit Roeselare-Beveren. Een bestuurder had de file te laat gezien en reed in op een vrachtwagen. Hij raakte lichtgewond en werd voor verdere verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Kinderen op de weg

Volgens de federale wegpolitie was de situatie tijdelijk erg chaotisch, er was zelfs sprake van kinderen op de weg. Uit veiligheidsoverwegingen besloot de politie om de snelweg ter hoogte van de afrit Roeselare-Beveren af te sluiten. Alle verkeer op de E403 richting Brugge moest de snelweg verlaten via de afrit 8 Roeselare-Beveren en omrijden via Torhout.

Ondertussen komt het verkeer opnieuw op gang, zo bevestigt de wegpolitie. Er is één rijstrook vrijgemaakt en de voertuigen werden getakeld.