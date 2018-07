Drie nieuwe namen op Most wanted-lijst waaronder viervoudig moordenaar mvdb

10 juli 2018

14u59

Bron: Belga 0 Er staan sinds deze ochtend drie nieuwe namen op de Most Wanted-lijst van de federale politie. Dat bevestigt de federale politie. Het gaat om Alam Khorshed, Safet Rustemi en Grzegorz Janowicz.

Alle namen, meer details over hun veroordeling en een foto zijn te vinden op de website van de federale politie. Met deze Most Wanted-website rekent het FAST-team van de federale politie, dat veroordeelde voortvluchtige criminelen opspoort, op de hulp van het publiek om enkele van de meest gezochte criminele voortvluchtigen te arresteren.

Khorshed, een Bengaal, werd in april tot levenslang veroordeeld voor een viervoudige moord, op zijn partner en haar drie zoontjes. Rustemi is een Albanees die veroordeeld is als leider van een criminele organisatie die in het Brusselse actief was met prostitutie en drugs. De Pool Janowicz tot slot moet 18 jaar de cel in voor vrijwillige doodslag op een andere man. Het slachtoffer kreeg een kogel tussen de ogen. De voortvluchtige was een mededader.



Begin dit jaar ging een van de namen op de lijst zichzelf aangeven. In 2017 werden drie van de voortvluchtige criminelen op de lijst opgepakt. Het jaar voordien, toen de lijst voor het eerst gepubliceerd werd, werden ook al twee veroordeelden geklist. Op dit moment staan nog 21 namen op de lijst die nog niet opgepakt werden.

Wie meer info heeft over deze personen, kan daarvoor terecht op het gratis nummer 0800 30 300 of e-mailadres djo.perm@police.belgium.eu. Wie vanuit het buitenland belt, kan het nummer 0032 2 554 44 88 gebruiken.