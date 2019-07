Drie Nederlanders aangehouden voor rol in drugslab onder café in Diksmuide ADN

11 juli 2019

12u02

Bron: Belga 2 De onderzoeksrechter heeft drie Nederlanders aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een synthetisch drugslab in Diksmuide. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. In het onderzoek naar het drugslab in de kelder van een café werden ondertussen nog twee verdachten opgepakt.

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) voerde al langer een onderzoek naar de aanmaak van synthetische drugs. In het kader van dat lopend onderzoek werd dinsdagavond binnengevallen in café Dodengang in Diksmuide. De speurders ontdekten in de kelder van het café inderdaad een synthetisch drugslab. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen om welke drugs en om welke hoeveelheden het precies gaat.

Drie Nederlanders werden gearresteerd voor hun mogelijke betrokkenheid bij het drugslab. Eén van hen is de uitbater van het bewuste café. Het drietal werd gisterenavond aangehouden door de onderzoeksrechter. Morgen zal de raadkamer in Veurne oordelen of ze langer in de gevangenis moeten blijven.



In hetzelfde onderzoek werden gisteren nog twee verdachten gearresteerd. Ze zullen in de loop van de dag eveneens voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, die over hun mogelijke aanhouding zal beslissen.