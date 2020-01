Drie miljoen passagiers voor FlixBus in België vorig jaar: “Stijging van 40%” ADN

21 januari 2020

11u48

Bron: Belga 1 Langeafstandsbusmaatschappij FlixBus heeft vorig jaar 3 miljoen passagiers van, naar en binnen België vervoerd, een stijging van 40 procent ten opzichte van 2018. Dat zegt het Duitse bedrijf vandaag in een persbericht.

FlixBus is sinds 2015 in België actief. "De groei in België is zo sterk dat er vraag is naar betere infrastructuur voor de langeafstandsbussen", stelt het bedrijf. "FlixBus is in gesprek met Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge over de mogelijkheden om in samenwerking met deze steden de haltefaciliteiten te verbeteren.”

Bij de halte aan het Noordstation in Brussel zullen bushokjes worden geplaatst, aldus FlixBus. Daarnaast worden dit jaar verschillende FlixBus-haltes uitgerust met digitale reisinformatiedisplays. "Het is nu al mogelijk om in de FlixBus-app de live-locatie van een bus te volgen en met de komst van de displays kunnen de actuele aankomst- en vertrektijden van de bussen ook vanuit de bushokjes worden bekeken.”

Wereldwijd vervoerde FlixBus meer dan 62 miljoen passagiers in 2019, een stijging van maar liefst 37 procent, klinkt het. Door de overnames van Eurolines en Kamil Koç heeft het netwerk nu 2.500 bestemmingen, bereikbaar met de bussen van FlixBus en de treinen van FlixTrain.