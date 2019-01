Drie miljoen herdenkingstoeristen in de Westhoek GUS

28 januari 2019

17u08 0 Het herdenkingstoerisme was de voorbije jaren big business in de regio Westhoek. Liefst 3 miljoen toeristen bezochten één van de onderzochte musea of begraafplaatsen.

Dat berekende het West-Vlaamse toerismebedrijf Westtoer. Het onderzocht zeven musea en vier begraafplaatsen in de Westhoek. “We hebben een half miljoen mensen meer verwelkomd dan aanvankelijk gedacht”, klinkt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu tevreden. “Van al die bezoekers kwam 45 procent uit eigen land en dan vooral uit Vlaanderen. We hebben de Westhoek dus op de internationale kaart gezet met de Britten en Nederlanders op kop. De toeristen kwamen van Australië tot de Verenigde Staten. Het evenement dat op de meeste bezoekers, lees een kwart miljoen, kon rekenen was de openluchttentoonstelling Coming World Remember Me in het provinciale domein Palingbeek. Daar stonden 600.000 beeldjes in klei die symbool stonden voor de oorlogsslachtoffers. En we blijven verder borduren op het herdenkingstoerisme. In 2020 ligt het accent op de wederopbouw.”

