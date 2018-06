Drie mensen gewond na vechtpartij met mes aan station Brussel-Noord Redactie

01 juni 2018

14u18

Aan het Noordstation is rond 1 uur deze nacht een vechtpartij uitgebroken. "Daarbij raakten drie mensen verwond door een mes, niemand is in levensgevaar", zegt de woordvoerster van de lokale politie. "De omstandigheden van de vechtpartij zijn nog onduidelijk, want het onderzoek zit nog maar in zijn beginfase. Het parket zal later vandaag of morgen verder communiceren over het incident."