Drie maanden oude chihuahua gestolen tijdens inbraak, baasje Veerle smeekt dieven 'Beauty' terug te brengen Alexander Haezebrouck

10 mei 2018

17u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 Dieven gingen in de nacht van dinsdag op woensdag aan de haal met Beauty, een drie maanden oude Chihuahua uit een woning langs de Esdoornstraat in Poperinge. "Dieven, als jullie Beauty teruggeven, dan laat ik mijn klacht bij de politie vallen", smeekt een wanhopige eigenares Veerle Waerenburgh.

"Woensdagmorgen wou ik zoals altijd eerst Beauty uitlaten, maar tot mijn grote verbazing zag ik dat haar bench open stond en ze weg was", vertelt baasje Veerle Waerenburgh. "Alle deuren stonden open, later bleek ook dat ze sigaretten en 140 euro cash geld hebben meegenomen. Ook bij buurtbewoners was die nacht blijkbaar ingebroken, daar hebben ze laptops, gsm's en ander elektromateriaal mee. Zelf hebben we helemaal niks gehoord van de inbraak en lagen we te slapen."

Vooral de diefstal van beauty doet Veerle veel pijn. "Beauty is nog maar drie maanden oud, maar we waren met hele gezin al erg gehecht geraakt aan haar. Dat geld kan mij niet schelen, maar ik zou echt heel graag Beauty terug hebben. Ik heb al alle dierenartsen uit de regio opgebeld om uit te kijken haar haar. Ze is ook gechipt en staat nu geregistreerd als gestolen. Beauty is een Chihuahua van een zuiver ras en is zo'n 800 euro waard. Zelf hebben we er 400 euro voor betaald via een particulier. Ik smeek de dieven om Beauty terug te brengen, ook de kinderen zijn erg verdrietig. Als ze Beauty komen terugbrengen, wil ik zelfs mijn klacht bij de politie intrekken."