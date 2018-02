Drie maanden oude baby in Roeselare gestorven aan wiegendood AHK

15 februari 2018

12u55

Bron: Eigen berichtgeving 739

In Roeselare heeft de politie het overlijden van een drie maanden oude baby onderzocht. Het bleek uiteindelijk om wiegendood te gaan.

Agenten kregen deze ochtend de melding dat het meisje gestorven was in een woning op de hoek van de Diksmuidsesteenweg en de Oostnieuwkerksesteenweg. Omdat niet meteen duidelijk was waar het kind aan gestorven was, behandelde de politie het als verdacht. De woning werd een tijdlang verzegeld.

