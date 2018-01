Drie maanden met uitstel voor uitbaatster kinderhotel Cococinelle die 21 kindjes sloeg en mishandelde ADN

10u16

Bron: Belga 13 Henk Deleu De uitbaatster van het Waregemse Kinderhotel Cococinelle is vandaag door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot drie maanden met uitstel en een boete van 300 euro. Ze sloeg en mishandelde er 21 kindjes.

Een onderzoek na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag bracht de ouderwetse en mensonterende opvoedingsmethodes van onthaalmoeder D.S. (40) aan het licht. Van seksuele feiten bleek uiteindelijk geen sprake. Wel deden zich praktijken voor in de crèche die als mishandeling werden gekwalificeerd door het parket.

Kinderen die beten moesten in zeep bijten, moeilijke eters werden hardhandig gevoederd, slechte slapers werden aan een matras vastgebonden, ... Volgens de uitbaatster zelf ging het om de laatste stap in een stappenplan, waar de ouders zich akkoord mee hadden verklaard. De rechter oordeelt echter dat minstens 21 kindjes het slachtoffer werden van opzettelijke slagen en verwondingen, maar ook van mensonterende behandeling.

Het is onverenigbaar met het hedendaagse opvoedingsmodel dat peuters lijfstraffen moeten ondergaan of er getuige van zijn. Het ging niet om een eenmalig incident, maar het was een gangbare praktijk Strafrechter

"Het is onverenigbaar met het hedendaagse opvoedingsmodel dat peuters lijfstraffen moeten ondergaan of er getuige van zijn. Hieruit blijkt een gebrek van de gepaste pedagogische tact en eerbied voor hun waardigheid. Het ging niet om een eenmalig incident, maar het was een gangbare praktijk. Dat minstens 21 peuters slagen kregen, wat niet wordt betwist, toont het terugkerende karakter aan", lichtte de strafrechter de kwalificatie mensonterende behandelingen toe.

Kwetsbaar

D.S. stond ook terecht voor bedreiging van een van de kindjes. Dat acht de rechtbank niet bewezen. De verklaringen van het kindje in kwestie stroken niet voldoende met de bevindingen in het strafdossier. Daarvoor wordt de uitbaatster dus vrijgesproken.

"De grote mediabelangstelling heeft al een indruk gemaakt", haalde de rechter aan als matigingselement voor de strafmaat. Anderzijds zijn er ook een aantal verzwarende elementen bij de straftoemeting. "Dit soort praktijken hoort niet thuis in een kinderdagverblijf. Het toegebracht nadeel is erg groot. Het gaat om de blootstelling van kleine kinderen aan geweld of de dreiging daartoe. De slachtoffers zijn erg kwetsbaar."

Henk Deleu

Spijt

Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van negen maanden. D.S. krijgt uiteindelijk drie maanden met uitstel en een geldboete. Ter zitting betoonde de uitbaatster spijt. Sindsdien volgde ze ook enkele cursussen. Haar kinderopvang werd preventief gesloten. D.S. wil een nieuwe job zoeken in de zorgsector en zal haar opvang niet opnieuw openen.

Kind en Gezin krijgt een schadevergoeding van 1 euro. De ouders van een van de kindjes krijgen eveneens een euro. De ouders van het meisje dat haar ouders inlichtte en de start van het onderzoek betekende, krijgen 150 euro. Voor het meisje zelf moet D.S. 250 euro schadevergoeding betalen.

Henk Deleu