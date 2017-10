Drie maanden cel voor belagen en bedreigen van Petra De Sutter Sam Ooghe

09u55 0 BELGA Petra De Sutter (rechts) in de senaat. Een 48-jarige ex-onderzoeker van het UZ Gent is veroordeeld tot drie maanden cel voor bedreiging en laster van Groen-politica en UGent-professor Petra De Sutter.

De man kon zijn ontslag in 2014 niet verkroppen en begon mails te sturen naar de rector, de directie van het ziekenhuis en De Sutter zelf. Hij werd ontslagen na klachten over seksueel overschrijdend gedrag, maar wentelde de schuld af op De Sutter, zijn afdelingshoofd.



Het ging zo ver dat hij zware bedreigingen uitte en de security van de UGent waakzaam moest zijn voor incidenten. Volgens de advocaat van De Sutter stuurde de ex-onderzoeker zelfs nog tot enkele weken geleden mails. De celstraf is voorwaardelijk, maar de rechter hoopt dat de veroordeling een signaal is om ermee te stoppen.