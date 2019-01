Drie kwart Vlamingen probeert smartphone minder te gebruiken KVDS

28 januari 2019

06u27

Bron: VRT NWS 0 3 Vlamingen op 4 proberen om het gebruik van de smartphone te beperken. Dat staat in een voorpublicatie van de imec.digimeter, die elk jaar een beeld schetst van het technologiegebruik in Vlaanderen, zo meldt VRT NWS.

Vorig jaar legde 58 procent van de Vlamingen zichzelf nog regels op om de smartphone minder ter hand te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door het toestel op bepaalde momenten bewust op te bergen of het internet uit te schakelen.





Opmerkelijk: het zijn vooral ‘treintjes’ die ervoor zorgen dat we aan onze smartphone gekluisterd blijven. Dat is het verschijnsel dat we onbewust van de ene applicatie naar de andere gaan bij het surfen. Van WhatsApp naar sociale media en mails, bijvoorbeeld. Bijna 60 procent van al onze interacties op de smartphone is zo’n ‘treintje’.