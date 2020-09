Drie kwart van cafés in Gentse Overpoortstraat blijft voorlopig dicht kv

21 september 2020

19u24

Bron: Belga 10 In Gent is vandaag drie kwart van de cafés in de studentenbuurt rond de Overpoortstraat nog niet opengegaan, hoewel ze dat nu volgens de coronaregels kunnen met een uitgebreid terrasgebied. "Wie open doet, verliest zijn hinderpremie. Als het niet rendabel blijkt, is er geen weg terug. Ik vraag me ook af wat er vanavond gaat gebeuren, want nu zitten de terrassen al vol", zegt Tim Joiris van Horeca Oost-Vlaanderen.

De Stad Gent besliste begin september dat de café-uitbaters van de Overpoortstraat en Stalhof over een uitgebreide terraszone kunnen beschikken, en dat tot minstens 15 november. De cafés in de Gentse studentenbuurt waren sinds het uitbreken van de coronacrisis op initiatief van de uitbaters gesloten, maar ze kunnen nu op een veilige manier weer open. Sinds 7 september is de mondmaskerplicht uitgebreid naar de studentenbuurt en die geldt 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Wie open doet, verliest zijn hinderpremie. Maar als het niet rendabel blijkt, is er geen weg terug. Tim Joiris, Horeca Oost-Vlaanderen

De terrassen en de cafés mogen tot 1 uur 's nachts open blijven. "Maar voor de café-uitbaters zijn de rendabele uren tussen 12 's nachts en 5 uur 's morgens. Tijdens die feesturen is er het meeste volk, maar dat zal nu dus niet zo zijn. Momenteel zijn 8 van de 32 leden open, en de andere kijken voorlopig de kat uit de boom", zegt Tim Joiris van Horeca Oost-Vlaanderen en de Gentse Tappers, de vzw die de cafés van de Gentse Overpoortstraat vertegenwoordigt.



“Wie open doet, verliest zijn hinderpremie. Maar als het niet rendabel blijkt, is er geen weg terug. Als je opnieuw sluit, krijg je geen nieuwe hinderpremie", zegt Joiris. "Alle café-uitbaters moeten voor zichzelf uitmaken of het rendabel is. Er is wel een goede verstandhouding tussen de uitbaters, want de terrasruimte van diegene die niet openen kan door de andere uitbaters ingenomen worden. Zo kan een duizendtal man hier nu veilig uitgaan, maar vroeger kon dat tot 10.000 man zijn. Het is ook niet meer zo dat de Overpoort enkel op donderdag vol zit, alle dagen zijn normaal druk de eerste maanden van het studentenjaar."

De regels worden momenteel goed nageleefd, maar zullen de studenten dat ook doen als ze gedronken hebben? Tim Joiris

De café-uitbaters vrezen voor chaos als de studenten massaal naar de Overpoortstraat afzakken. "Ik vraag me af wat er vanavond gaat gebeuren, want nu zitten de terrassen al vol. Veel studenten hebben hier maanden naar uitgekeken. De regels worden momenteel goed nageleefd, maar zullen de studenten dat ook doen als ze gedronken hebben?"

