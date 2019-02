Drie koppels op tien sluiten contract voor huwelijk ttr

14 februari 2019

14u01

Bron: belga 1 Iets meer dan 13.000 koppels hebben in 2018 een contract gesloten voordat ze in het huwelijksbootje stapten. Dat is ongeveer 30 procent van de koppels die vorig jaar trouwden, zo blijkt vandaag uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Van de 13.165 contracten die in 2018 voor het huwelijk gesloten werden - een cijfer dat stabiel bleef vergeleken met 2017 - werd in ruim twee derde van de gevallen gekozen voor een scheiding van goederen. Dit betekent dat het koppel financieel onafhankelijk blijft van elkaar en dat er geen gemeenschappelijk vermogen is.



De federatie van notarissen registreerde in 2018 ook 20.733 wijzigingen van het huwelijksstelsel, hoewel deze stap duurder is en meer formaliteiten vergt dan een contract dat voorafgaand aan het huwelijk wordt gesloten. Echtparen zetten deze stap meer naarmate ze ouder worden. Koppels van 60 jaar en ouder namen 51 procent van de wijzigingen voor hun rekening, tegen 24 procent van de vijftigers en 17 procent van de 36- tot 50-jarigen.

