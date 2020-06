Drie koningen zetten in op Arizona-coalitie: “Geen veto’s tegenover elkaar. We hopen dat men wil springen om met ons aan tafel te gaan” Coens, Bouchez en Lachaert vragen "meer duidelijkheid” ADN

29 juni 2020

20u11

Bron: VTM NIEUWS, Belga 36 Egbert Lachaert (Open Vld), Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) - de ‘drie koningen’ - hebben beslist welke coalitie hun voorkeur heeft. Dat is, op basis van politieke kleuren, de zogenaamde Arizona-coalitie. Concreet: een regering met CD&V, cdH, Open Vld, MR, N-VA en sp.a. Zonder de PS dus, en niet de klassieke tripartite die de socialisten eerder hadden gesuggereerd. De drie partijvoorzitters dringen aan op spoed en vragen “meer duidelijkheid” van de potentiële partners voor een nieuwe federale regering. “De intenties van minstens één politieke formatie zijn niet geheel duidelijk”, klinkt het.



De ‘drie koningen’ zijn sinds 17 juni op zoek naar partners die de drie huidige regeringspartijen willen versterken om een parlementaire meerderheid te bekomen. Op tafel ligt de piste voor een Arizona-coalitie, waarbij N-VA, het cdH en sp.a tot de regering toetreden. Een meerderheidsregering zonder de PS dus. Het werd eerder al verwacht dat het trio op die formule wil mikken.

Nipte meerderheid

“Een echte doorbraak zou ik heel graag aankondigen na een jaar vol kommer en kwel in de Wetstraat”, stelt Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert in een gesprek met VTM NIEUWS-journaliste Hannelore Simoens. Die is er nog niet, wel een route waarop de drie nu volop willen verderwerken.



Lachaert stelt dat de klassieke tripartite geen evident verhaal is gebleken en “op dit moment dus niet echt de oplossing”. Maar wat dan wel? “We hebben gezien dat er zes partijen zijn die nipt aan een meerderheid komen in het parlement en die geen veto - op dit moment - stellen tegenover elkaar. Dus wij gaan die proberen te overtuigen met een inhoudelijke tekst die we tegen het einde van deze week willen klaarmaken.”

Inhoud

Is zes keer ‘niet nee’ ook zes keer ‘ja’? Helemaal mee zijn de partijen nog niet. “Ik hoor van de meesten dat zij ook de inhoud willen kennen van het project. Daar zijn we nu dus volop aan aan het schrijven. Onze vraag is - aan die zes partners, maar het kunnen er ook nog andere zijn die erbij komen - of zij aan tafel willen zitten rond een inhoudelijke tekst om echt de sociaal-economische gevolgen voor dit land van de huidige coronacrisis te kunnen opvangen.”

“Intenties niet duidelijk”

In een gemeenschappelijke persmededeling vragen de voorzitters van MR, CD&V en Open Vld “meer duidelijkheid” van de potentiële partners waarmee een nieuwe federale regering met een meerderheid in het parlement kan gevormd worden. “De intenties van minstens één politieke formatie zijn niet geheel duidelijk”, luidt het.

De partij wordt niet bij naam genoemd, maar aangenomen wordt dat het om sp.a gaat. Voorzitter Conner Rousseau moet immers beslissen of zijn formatie zonder de Franstalige zusterpartij PS in een federale regering wil stappen.

Na een jaar wordt het echt eens tijd om kleur te bekennen over of men rond de tafel wil gaan zitten rond een bepaalde tekst Egbert Lachaert (Open Vld)

Druk op Rousseau?

Is dit dan niet druk zetten op Rousseau om toch in die Arizona-coalitie te stappen? “Het helpt niet om druk te zetten”, zegt Lachaert. “Maar na een jaar wordt het echt eens tijd om kleur te bekennen over of men rond de tafel wil gaan zitten rond een bepaalde tekst. Die is vorige week al eens met verschillende partijen individueel afgetoetst, tegen het einde van de week moet die daar liggen en dan moet iedereen kleur bekennen of men met elkaar aan tafel wil. Dit is in een jaar tijd nog niet gelukt, dat men partijen rond de tafel brengt, rond een tekst, om écht te gaan onderhandelen.”

Dat is ook de drie koningen vooralsnog niet gelukt. “Nog niet. Maar wij hopen toch dat die inhoudelijke basis, die heel genuanceerd en gebalanceerd is, dat die veel partijen kan enthousiasmeren.”

Toch met de PS?

Zondag werd nog gesproken met PS-voorzitter Paul Magnette. Willen ze hem er dan toch nog graag bij? “Je moet sowieso een meerderheid hebben. Als de socialistische familie zegt dat de inhoud goed is voor hen... We gaan ook geen partijen uitsluiten. We gaan het niet nog moeilijker maken dan het is. Maar we stellen toch al minstens zes partijen vast die geen veto’s hebben. Dat kan een startbasis zijn. Laat ons nu gewoon aan de slag gaan om iets uit te werken tegen september. Ik hoop dat men wil springen om met ons aan tafel te gaan.”

Zweeds verhaal ‘niet meer aan de orde’

Voor de drie partijvoorzitters is duidelijk dat de volgende regering een belangrijke taak heeft bij het herstellen van de economie na de coronacrisis. De regering moet de focus leggen op de sociale problemen die het land treffen, bijvoorbeeld op vlak van koopkracht en een duurzame financiering van de gezondheidszorg, maar moet volgens CD&V, MR en Open Vld ook inzetten op de transitie naar een duurzame economie.

Hoewel de vier partijen van de regering-Michel elkaar opnieuw zouden terugvinden in de nieuwe coalitie, zei Coens nog in het VRT-journaal dat “het Zweedse verhaal niet meer aan de orde is”. “Er zijn verkiezingen geweest, er is coronacrisis geweest. We schrijven een ander verhaal”.

Volgens de CD&V-voorzitter zal in de inhoudelijke nota veel meer staan rond zaken als gezondheidszorg, sociale zekerheid en minimumuitkeringen. “Ook het duurzaamheidsverhaal is een heel ander verhaal. Het is dus een andere basis om van te vertrekken”, aldus Coens.

In het programma Terzake hamerde ook Lachaert er even later nog op dat de coronacrisis de context totaal heeft veranderd. De “soort starttekst” die de drie voorzitters willen presenteren, moet de economie “zuurstof” geven, maar zal ook veel aandacht besteden aan de sociale gevolgen. “Er liggen heel veel openingen op sociaal vlak”, beklemtoonde hij. Ze mikken er niet op om N-VA en PS, de grootste partijen in de twee landsgedeelten, alsnog samen te brengen in een regering, maar PS-voorzitter Paul Magnette “is welkom als hij op inhoud kan meespelen”, klonk het verder opnieuw.

