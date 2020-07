Drie Koningen zaten samen met sp.a-voorzitter Rousseau KVE

09 juli 2020

12u59

Bron: Belga 26 Het was uitkijken naar het onderhoud met Rousseau, nadat die eerder deze week De voorzitters van MR, Open Vld en CD&V hebben vandaag samengezeten met sp.a-voorzitter Conner Rousseau. Het trio probeert een federale regering op de been te brengen met drie andere partijen: N-VA, cdH en dus ook sp.a.Het was uitkijken naar het onderhoud met Rousseau, nadat die eerder deze week had geweigerd naar een vergadering met de zes partijen te komen. Hij wil eerst garanties over de eigen prioriteiten.

Georges-Louis Bouchez (MR), Egbert Lachaert (Open Vld) en Joachim Coens (CD&V) proberen dezer dagen een zogenaamde Arizona-coalitie in het zadel te brengen. Die bestaat uit de partijen van de huidige regering, aangevuld met N-VA, cdH en sp.a. Het komt er op neer dat de Vlaamse socialisten zonder zusterpartij PS zouden besturen.

Begin deze week liepen de onderlinge spanningen hoog op. Rousseau had immers garanties gevraagd over de eigen desiderata en verwachtte die in een bilateraal gesprek te horen krijgen. Het zinde hem dan ook niet dat het trio plots een vergadering met de zes partijen wilden beleggen. De sp.a-voorzitter weigerde te gaan, net als het cdH overigens. Het leidde tot reacties over en weer op sociale media.

In elk geval bleek dat het trio opnieuw zou overschakelen op bilaterale gesprekken. De voorbije dagen was het al de beurt aan N-VA en cdH. Donderdag zaten Bouchez, Lachaert en Coens samen met Rousseau. Het is nu afwachten of de teksten die de socialistische voorman voorgeschoteld kreeg, volstaan om inhoudelijke gesprekken op te starten.

De voorzitters van de regeringspartijen hebben zichzelf tot 21 juli de tijd gegeven om de contouren van een nieuwe coalitie vast te leggen.

