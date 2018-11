Drie kleuterjuffen vrijgesproken van belaging: “Geen bewijs dat ze collega bewust wilden pesten” KVE

28 november 2018

11u07

Bron: Belga 0 Drie kleuterjuffen van een gemeentelijke basisschool in Asse zijn door de Brusselse correctionele rechtbank vrijgesproken van belaging. De drie werden vervolgd omdat ze een collega twee jaar lang het leven zuur zouden gemaakt hebben, maar volgens de rechtbank is niet bewezen dat ze de vrouw bewust wilden pesten. Wel was er volgens de rechtbank een aanslepend conflict tussen de kleuterjuffen en was de directie daar allesbehalve adequaat in tussengekomen.

De vier kleuterjuffen waren aan het werk op de gemeentelijke kleuterschool in Relegem, deelgemeente van Asse en tussen augustus 2006 en december 2008 zou de verhouding tussen hen stevig uit de hand gelopen zijn. Zo zou het slachtoffer systematisch uitgesloten zijn, zou ze met haar klas niet mee mogen gaan zijn op schooluitstap en zou ze door haar collega's publiekelijk uitgescholden zijn op de begrafenis van een andere leerkracht.

Volgens de rechtbank waren er inderdaad strubbelingen geweest tussen de kleuterjuffen, maar was niet bewezen dat het drietal de rust van hun collega opzettelijk en bewust hadden verstoord. Wel was er duidelijk een verschil in visie tussen de kleuterjuffen en hun collega, wat aanleiding gaf tot een lang aanslepend conflict.

Zowel het drietal als de andere juf waren herhaaldelijk naar hun directe gestapt met de dringende vraag om het conflict op te lossen, maar die directie had evenveel keer nagelaten tussen te komen. De directie had pas de preventieadviseur ingeschakeld om te bemiddelen toen het conflict al totaal verziekt was, stelde de rechtbank vast.

De drie kleuterjuffen die terecht stonden, werden dan ook vrijgesproken. De gemeente Asse was mee gedagvaard als burgerrechtelijk aansprakelijke partij maar moet dus ook geen schadevergoeding betalen.