Drie klachten tegen handelaars mondmaskers wegens niet nakomen van verplichtingen LH

12 mei 2020

16u15

Bron: Belga 12 De overheid heeft de voorbije weken drie klachten ingediend tegen drie handelaars van mondmaskers die niet tegemoet kwamen aan de contractuele verplichtingen. Dat heeft minister Philippe De Backer (Open Vld) vandaag verklaard tijdens een gedachtewisseling in de Kamer. Om welke handelaars het gaat, wilde de minister niet kwijt vermits de dossiers nu bij justitie zitten.

Minister De Backer zit sinds eind maart een taskforce voor die ervoor moet zorgen dat er voldoende medisch materiaal en tests aanwezig zijn om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Het meest in het oog sprong daarbij de aanlevering van mondmaskers. Wat de chirurgische maskers betreft heeft de markt zich intussen min of meer hersteld, zei De Backer. Voor de FFP2-maskers blijft de toestand problematischer.



Er doken ook verhalen op over leveringen van mondmaskers die misliepen, bijvoorbeeld omdat het geleverde materiaal niet aan de normen voldeed. Sinds de oprichting van de taskforce zijn er drie klachten ingediend tegen evenveel handelaars. Dat moet ervoor zorgen dat de overheid haar geld terugziet, maar ook dat de maskers finaal niet op de markt terechtkomen.

