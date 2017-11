Drie kinderen steken sporen over, treinbestuurder kan net op tijd stoppen MVDB HA

Bron: VRT, Belga 0 photo_news (archieffoto) Een treinbestuurder heeft vanochtend net op tijd zijn trein tot stilstand kunnen brengen nadat drie kinderen de sporen overstaken ter hoogte van het station Herzele (Oost-Vlaanderen). "De kinderen hebben heel veel geluk gehad", zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit

Het incident deed zich rond 8.10 uur voor op de spoorlijn Kortrijk-Denderleeuw, ter hoogte van de Stationsstraat. "Plots zijn drie kinderen overgestoken op een plaats waar dat absoluut verboden is, aan een overweg met slagbomen, lichten en een belsignaal", zegt Petit. "De treinbestuurder heeft een noodstop moeten maken. Een heel goede reflex, want anders was er misschien wel een aanrijding gebeurd. Het had veel erger kunnen zijn. We blijven kinderen, ouders en leerkrachten sensibiliseren om de verkeersregels te respecteren. Mogelijk ging het om kinderen die op weg waren naar school."

De treinbestuurder verkeerde na de feiten in shock en werd vervangen door een collega. Het treinverkeer op de lijn Kortrijk-Denderleeuw ondervond zware hinder. Tot 8.45 uur was er geen treinverkeer tussen Zottegem en Burst. Vanaf 9.15 uur waren beide sporen opnieuw vrij.