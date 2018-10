Drie kinderen en twee volwassenen gewond bij woningbrand HA

06 oktober 2018

07u44

Bron: Belga 0 Bij een woningbrand in Péruwelz (Henegouwen) zijn gisteravond vijf mensen gewond geraakt. Twee volwassenen en drie kinderen werden met brandwonden naar diverse ziekenhuizen gebracht.

De brandweer rukte gisteren massaal uit, nadat rond 23.15 uur een melding over de brand was binnengekomen. Ook vier ambulances en verschillende MUG-diensten spoedden zich naar de rampplek.

De bewoners van het huis, twee volwassenen en drie kinderen, liepen tweede- en derdegraads brandwonden op. Ze werden naar gespecialiseerde ziekenhuizen in Brussel en Doornik gebracht voor verzorging.



Over de toestand van de gewonden is nog geen informatie. Ook de oorzaak van de woningbrand is nog onbekend.