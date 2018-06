Drie kinderen die van balkon vielen in Anderlecht mogelijk alleen thuis Dimitri Berlanger

09 juni 2018

11u13

Bron: Eigen berichtgeving 4 In Anderlecht zijn gisterennamiddag drie kinderen van 2 en 11 jaar oud gewond geraakt, toen ze van het balkon van een derde verdieping vielen in de Heyvaertstraat.

"Ze kwamen terecht op een lagergelegen terras op de eerste verdieping", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Ze hebben geluk gehad want uiteindelijk raakten ze enkel oppervlakkig gewond. De jongen van 11 heeft wel een gebroken been. De kinderen werden alle drie naar het ziekenhuis overgebracht."

Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend om de oorzaak van de val te achterhalen. "Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat het om een ongeval gaat."

De ouders waren niet thuis op het ogenblik van de val. "Maar dat wil niet zeggen dat er op dat moment niemand anders bij de kinderen was. Dat is momenteel nog onduidelijk. Als blijkt dat ze toch alleen waren, gaan we bekijken of er eventueel beschermingsmaatregelen moeten worden opgelegd door de jeugdrechtbank omwille van een problematische opvoedingssituatie."

Het gezin telt in totaal acht kinderen.